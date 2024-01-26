الجمعة 14 رجب 1445 ﻫ - 26 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وليد جنبلاط: في الحديث الذي أدليت به إلى جريدة الأخبار وصفت فيه خيار لبنان أولاً بالسخيف، الأمر الذي يجعلني أتنكر لحقبة مهمة من تاريخي، لذا أتمنى اعتبار هذا الوصف في غير مكانه

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      أسرار الصحف المحلية
      ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
      سوبرماركت - تعبيرية
      لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
      النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي
      الصادق رداً على خليل: يا حج إذا انزعجت بهالسنتين بعدك ما شفت شي