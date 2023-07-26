الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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    وليد نصار يؤكد انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد

    منذ 3 دقائق
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