الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022
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ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء يوقع على ميزانية الدولة لعام 2023
منذ 5 دقائق
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