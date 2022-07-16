السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022
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ولي العهد السعودي: قمة جدة عكست علاقة دولنا مع الولايات المتحدة
منذ ساعة واحدة
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