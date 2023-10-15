الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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    ولي العهد السعودي لبلينكن: يجب احترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة

    منذ 41 دقيقة
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