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    ولي العهد السعودي: نأمل أن تسهم التعيينات الجديدة بالإمارات في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب

    منذ ساعة واحدة
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