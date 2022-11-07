الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022
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ولي عهد الكويت: ملتزمون بالتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ المشروعات البيئية
منذ ساعة واحدة
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