الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وهاب: على وزير الطاقة الذي لديه كمية كافية من المحروقات في خزانات المنشآت، تزويد مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان بالمحروقات خلال ساعات
منذ ساعة واحدة
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