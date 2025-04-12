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    ‌‏وول ستريت جورنال: إيران طالبت في محادثات اليوم بالوصول لمليارات الدولارات المحتجزة في الخارج، وتخفيف القيود على تصدير النفط

    منذ ساعة واحدة
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