الأحد 14 شوال 1446 ﻫ - 13 أبريل 2025
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سياسات وقرارات
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وول ستريت جورنال: إيران طالبت في محادثات اليوم بالوصول لمليارات الدولارات المحتجزة في الخارج، وتخفيف القيود على تصدير النفط
منذ ساعة واحدة
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