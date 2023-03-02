الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023
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وول ستريت جورنال: انقسام في الرأي بين أميركا وأوروبا بشأن الرد على تخصيب إيران لليورانيوم
منذ ساعة واحدة
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