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    وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: إدارة بايدن لم تتخذ أي قرار بتعليق جهود التوصل لاتفاق نووي مع إيران

    منذ ساعة واحدة
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