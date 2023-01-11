الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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    وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: واشنطن توسع دائرة التزامها الأمني تجاه اليابان لتشمل الفضاء

    منذ ساعة واحدة
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