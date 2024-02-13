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    وول ستريت جورنال عن مسؤولين: قرار إسرائيل إرسال فريق لمحادثات اليوم جاء بعد أن زاد بايدن ضغطه على نتنياهو

    منذ 49 دقيقة
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