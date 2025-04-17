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    وول ستريت جورنال عن وثائق: وزارة الطاقة الأمريكية قد تحجب 10 مليارات دولار من تمويل مشاريع الطاقة النظيفة

    منذ 8 دقائق
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