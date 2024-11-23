السبت 21 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024
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وول ستريت جورنال: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت تهدد بتعميق العزلة العالمية لإسرائيل التي تتعرض لضغوط في مختلف أنحاء العالم بسبب تعاملها مع الحرب في غزة
منذ ساعتين
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