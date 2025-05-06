الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446 ﻫ - 6 مايو 2025
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أخبار لبنان
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سياسات وقرارات
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ويتكوف: نعمل على ترتيب جولة رابعة من المحادثات مع طهران هذا الأسبوع
منذ ساعة واحدة
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