الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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    يؤكد المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ان لا زيارة مقررة له اليوم الى الشمال، وأنه يشارك في اجتماع الامن الغذائي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي

    منذ 49 دقيقة
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