الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022
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ياسين: سرعة انحناء الاهراءات أطلقت نقاشاً جديداً مع بعض النواب والوزراء عن إمكانية هدم الجزء غير القابل للتدعيم أي الجزء الشمالي والإبقاء على الجزء الجنوبي منها لحفظ الذكرى وأحاول مد الجسور بين مختلف الآراء
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