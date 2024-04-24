الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة في السراي

    منذ 46 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
      وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
      غزة تحت النار
      أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة