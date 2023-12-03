الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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    يديعوت أحرنوت: إحدى السفينتين اللتين هوجمتا في البحر الأحمر بملكيّة غير مباشرة لإسرائيلي وسفينة بريطانية معرّضة للغرق

    منذ 42 دقيقة
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