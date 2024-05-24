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    يديعوت أحرونوت: أضرار كبيرة لحقت بمنازل عدة وكنيس في كيبوتس دوفيف إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

    منذ 9 دقائق
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