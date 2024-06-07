الجمعة 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 7 يونيو 2024
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يديعوت أحرونوت: الجيش اعترف بفشله في اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجرت في قضاء الناصرة شمال إسرائيل
منذ 54 دقيقة
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