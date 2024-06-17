الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024
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يديعوت أحرونوت: الجيش طلب من الصناعات الدفاعية وضع حل تكنولوجي يقدم اعتراضا أفضل لمسيرات حزب الله
منذ ساعة واحدة
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