الأربعاء 25 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025
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يديعوت أحرونوت: حزب الله أدرك جيداً أنه من الصعب إخفاء حشده العسكري وهو يحاول إبقاء الأسلحة بعيداً من المناطق التي يخشى أن تتعرض لهجوم مباشر
منذ ساعة واحدة
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