الثلاثاء 28 شوال 1445 ﻫ - 7 مايو 2024
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يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق 6 مسيرات خلال ساعة نحو الجليل تم اعتراض إحداها وسقطت أخرى وتسببت في حرائق
منذ ساعتين
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