الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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    يديعوت أحرونوت: سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا في دمشق الليلة الماضية

    منذ 3 ساعات
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