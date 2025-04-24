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    يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش اللبناني يفرض في مناطق إجراءات ضد حزب الله تفوق بكثير ما توقعناه

    منذ ساعة واحدة
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