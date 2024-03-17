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    يديعوت أحرونوت عن وزير الخارجية الإسرائيلي: نقترب باستمرار من الحرب مع حزب الله وسيتحمل لبنان عواقبهايديعوت أحرونوت عن وزير الخارجية الإسرائيلي: نقترب باستمرار من الحرب مع حزب الله وسيتحمل لبنان عواقبها

    منذ ساعة واحدة
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