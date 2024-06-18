الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    يديعوت أحرونوت: في غضون ثلاثة أشهر سيتم التوصل إلى حل تكنولوجي ضد مسيرات حزب الله

    منذ 4 ساعات
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      بلدية القاع
      نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
      نجيب ميقاتي
      رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
      ريشار قيومجيان
      قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"