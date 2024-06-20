الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
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    يديعوت أحرونوت: 20 ألف صاروخ وطائرة مسيرة أطلقت على إسرائيل من جميع الجبهات منذ السابع من تشرين الاول

    منذ 35 دقيقة
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