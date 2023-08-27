الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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    يزبك: بعد اغتيال الطفلة نايا حنا، لا تسمّوا أداةَ القتل رصاصًا طائشًا بعد اليوم، لا تُجهِّلوا الفعَلة، وإلا نكون شركاء في الجرائم

    منذ ساعة واحدة
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