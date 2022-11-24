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    يعقوبيان: لا تغيير الا حين الوصول الى جدية في الانتخابات وتواصلنا مع كل الكتل لتفادي الفراغ ونحن طرحنا اسما آخرا إلى جانب معوض وهو صلاح حنين

    منذ ساعتين
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