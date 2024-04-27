السبت 18 شوال 1445 ﻫ - 27 أبريل 2024
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يوسف سلامه: الماروني اليوم إما متمرد بصمت او متسول يبيع صوته أو ملتزم بقائد عمده نصف إله
منذ 21 دقيقة
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