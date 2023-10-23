الأثنين 8 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 23 أكتوبر 2023 |
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    يونهاب: شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية توقع اتفاقا لتخزين النفط مع أرامكو السعودية لإنشاء احتياطي من الخام يبلغ 5.3 مليون برميل لمدة 5 سنوات

    منذ دقيقة واحدة
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