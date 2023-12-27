الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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يونيسف: إجلاء 253 طفلا ورضيعا من ود مدني التي تشهد معارك بين الجيش السوداني والدعم السريع
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