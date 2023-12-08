الجمعة 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 8 ديسمبر 2023
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مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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10 قتلى على الأقل وعدد كبير من الجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس
منذ ساعة واحدة
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