الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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    20 قتيلا في حادث سير بين صهريج نفط وحافلة ركاب في وسط باكستان

    منذ 11 دقيقة
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