الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024
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3 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في السلطانية جنوبي لبنان
منذ 32 دقيقة
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