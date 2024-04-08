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    3 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في السلطانية جنوبي لبنان

    منذ 32 دقيقة
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