السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
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    4 قنابل معادية مضيئة أُطلقت مقابل موقع المالكية على أطراف بلدتي بليدا وعيترون

    منذ 3 دقائق
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