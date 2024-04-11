الخميس 2 شوال 1445 ﻫ - 11 أبريل 2024
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ABC عن مسؤول أمريكي: إيران قد تنتقم برد متناسب يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية أو بضرب إسرائيل مباشرة
منذ ساعة واحدة
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