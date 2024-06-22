السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    LBCI: الوفد القبرصي اكد للواء البيسري أن قبرص لا تقبل باستخدام أراضيها من قبل أي جهة للاعتداء على أي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية

    منذ 34 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
      الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
      لبنان - كندا
      خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
      الاتحاد الأوروبي- قبرص
      قبرص ليست خائفة من تهديدات حزب الله.. بل من أمر آخر!