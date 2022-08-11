الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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    LBCI: جنبلاط طلب من الحزب الضغط لاقرار خطة للكهرباء لتكون نقطة توافق بين جميع الاطراف كما دعا إلى إنشاء صندوق سيادي بعد ترسيم الحدود

    منذ ساعة واحدة
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