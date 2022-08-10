الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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    LBCI: دائرة التنفيذ في بيروت تلقي حجزا احتياطيا على املاك النائب علي حسن خليل بقيمة ١٠٠ مليار ليرة نتيجة دعوى مقدمة ضد خليل والنائب غازي زعيتر من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين بوكالته عن اهالي ضحايا انفجار المرفأ

    منذ 41 دقيقة
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