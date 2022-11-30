الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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    LBCI: قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار كشفت على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها وختمتها بالشمع الأحمر الى حين إنتهاء التحقيق واصدرت ٤ مذكرات توقيف وجاهية بحق ٤ لبنانيين مدعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت

    منذ 13 دقيقة
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