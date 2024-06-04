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    "mtv": الثنائي الشيعي أبلغ الوزير السابق غازي العريضي أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو من يعطّل انتخاب الرئيس وقال له “إن كان جعجع لا يعتبر برّي رئيساً للنواب يروح يدوّر عَ برلمان تاني”

    منذ 8 دقائق
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