الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
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    mtv: الخلوة بين هوكشتاين وشيا وبري على هامش اللقاء خُصّصت للبحث في نقاط مرتبطة بالترسيم البحري لا يريد هوكشتاين التحدث بها أمام الوفد المرافق لا سيّما موقف حزب الله من الترسيم

    منذ 41 دقيقة
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