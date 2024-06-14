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    mtv: بعد أن طلب وزير الاقتصاد خطياً طرح موضوع العرض القطري لمعامل الطاقة يُعرض الموضوع في الجلسة الآن من قبل ميقاتي والمعلومات الأولية تؤكد أنّ قطر عرضت تنفيذ أكثر من معمل وقدمت هذا العرض منذ أكثر من سنة

    منذ 36 دقيقة
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