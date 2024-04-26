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    MTV: حزباً تواصل مع بعض النواب الذين أكدوا مشاركتهم في "لقاء معراب"، طالباً منهم عدم المشاركة، معتبراً أنّ مطالبة الحكومة بنشر الجيش اللبناني على الحدود تنفيذاً للقرار 1701 هي خطوة عدائيّة ضدّه.

    منذ ساعتين
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