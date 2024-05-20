الأثنين 12 ذو القعدة 1445 ﻫ - 20 مايو 2024 |
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    NBC عن مسؤول أمريكي: لا نتوقع أن تؤدي وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته لأي تغير في العلاقات بين البلدين

    منذ ساعة واحدة
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