الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
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نسبة العنوسة في لبنان… وداعاً للزواج

منذ 19 ساعة
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باتت ظاهرة التأخر في الزواج أو ما يعرف بـ”العنوسة” كابوسًا يُطارد الشبان والفتيات في لبنان، وزادت من بشاعته ضغوط الحياة والمجتمع والأحكام التي تطلق على من يتأخر في الارتباط.
ودرجت العادة لدى المجتمع على اتخاذ مواقف وآراء قاسية من الشباب إزاء هذه الظاهرة، فيما تُشير الدراسات والإحصائيات إلى ارتفاع معدلاتها، حسب الفئات العمرية بين الذكور والإناث.
ويتصدر لبنان لائحة البلدان العربية بأعلى معدل للعنوسة، حيث بلغت 85 بالمائة، حسب آخر الدراسات التي أجرتها وسائل إعلام غربية، ومراكز أبحاث.

وفق آخر الدراسات التي أجرتها إحدى وسائل الإعلام الأجنبيّة ارتفع معدل سن الزواج خلال السنوات الأخيرة ليصبح بين 25 و30 سنة، كما ولفتت الدراسة إلى أن التأخّر في سنّ الزواج يقلل من نسبة الإنجاب، الأمر الذي بات يشكّل هاجساً عند الفتيات.

أما عن اسباب إزدياد نسبة العنوسة فهي تأتي حسب الترتيب الآتي:

– الحالة الإقتصاديّة القاسية التي يمرّ بها لبنان اذ أصبح من الصعب جداً شراء أو إستئجار منزل، كما تأمين إحتياجات البيت وإرتفاع كلفة الطبابة التي تشمل الولادة والعناية الطبيّة بالطفل
– السبب الثاني هو إستقلاليّة المرأة، التي أصبحت فاعلة في المجتمع وعاملة نشيطة وبالتالي قادرة على توفير حياة آمنة وجيدة لنفسها من دون الحاجة إلى زوج يدعمها ويساندها
– الحالة النفسيّة السيئة للبنانيين، والتي تجعل أيّ مشروعٍ كالزواج، مؤجّل حتى إشعارٍ آخر.

لكن الدوليّة للمعلومات كان لديها رأيّ آخر
إذ يبين تقريرها استنادا إلى الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي ان نسبة العزوبية في لبنان من عمر يوم إلى 49 سنة تبلغ 70.3%، وتختلف النسبة ما بين الذكور والإناث، وكذلك تبعا للفئات العمرية.
وبالتالي إذا ما اعتبرنا أن سن الزواج هو ما دون الأربعين -خاصة بالنسبة للمرأة- فإن العنوسة تكون لدى اللواتي تجاوزن هذا السن ولم يتزوجن، وبالتالي تكون النسبة بحدود 32% وليس 85%، حسب التقرير.
إذاً الزواج بات صعباً في لبنان، لكن لمن إستطاع إليه سبيلا نقول له: الف مبروك.

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